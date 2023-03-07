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Селезнев Семен Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.07.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1840

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнев Домникия Андреевна

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