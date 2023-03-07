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Селезнев Иван Петрович
Селезнев Иван Петрович
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
08.01.1841
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Петр Федорович
До 1790 г.р.
Мать
Селезнев (Путятина) Домникия Андреевна
До 1817 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841
Отец:
Селезнев Петр Федорович
Мать:
Селезнев Домникия Андреевна
Бердянск
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