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Селезнев Иван Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнев Домникия Андреевна

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