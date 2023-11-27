Рахметов Ибрай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметов Ибрай

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1916

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Рахметов Рахмет

Мать: Рахметов Каныш (Капыш)

Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1946

Сын: Рахметов Сабыржан

Мать ребёнка: Орынбасар

Рождение ребёнка
?.08.1949

Дочь: Тулегенова Алтын

Мать ребёнка: Орынбасар

Рождение ребёнка
25.05.1952

Дочь: Куспанова Гаухар

Мать ребёнка: Орынбасар

Рождение ребёнка
17.09.1957

Сын: Рахметов Кайырбек

Мать ребёнка: Орынбасар

Рождение ребёнка
11.04.1960

Дочь: Капиза

Мать ребёнка: Орынбасар

Рождение ребёнка
17.11.1962

Дочь: Бибагайша

Мать ребёнка: Орынбасар

Рождение ребёнка
31.03.1966

Дочь: Куляш

Мать ребёнка: Орынбасар

Смерть
1992
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