Рахметов Ибрай
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1916
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Рахметов Рахмет
Мать: Рахметов Каныш (Капыш)
Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1946
Сын: Рахметов Сабыржан
Мать ребёнка: Орынбасар
Рождение ребёнка
?.08.1949
Дочь: Тулегенова Алтын
Мать ребёнка: Орынбасар
Рождение ребёнка
25.05.1952
Дочь: Куспанова Гаухар
Мать ребёнка: Орынбасар
Рождение ребёнка
17.09.1957
Сын: Рахметов Кайырбек
Мать ребёнка: Орынбасар
Смерть
1992