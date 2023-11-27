Рахметов Рахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметов Рахмет

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахметов ?

Мать: Рахметов ?

Казахстан
Рождение ребёнка
1916

Сын: Рахметов Ибрай

Мать ребёнка: Рахметов Каныш (Капыш)

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахметов Нургали

Мать ребёнка: Рахметов Каныш (Капыш)

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зулкиза

Мать ребёнка: Рахметов Каныш (Капыш)

Смерть
Неизвестно
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