Рахметов Рахмет
Место рожденияКазахстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахметов ?
Мать: Рахметов ?
Казахстан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Рахметов Ибрай
Мать ребёнка: Рахметов Каныш (Капыш)
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахметов Нургали
Мать ребёнка: Рахметов Каныш (Капыш)
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулкиза
Мать ребёнка: Рахметов Каныш (Капыш)
Смерть
Неизвестно