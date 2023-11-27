Рахметов Каныш (Капыш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметов Каныш (Капыш)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Рахметов Ибрай

Отец ребёнка: Рахметов Рахмет

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахметов Нургали

Отец ребёнка: Рахметов Рахмет

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зулкиза

Отец ребёнка: Рахметов Рахмет

Смерть
Неизвестно
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