Рахметов Каныш (Капыш)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Рахметов Ибрай
Отец ребёнка: Рахметов Рахмет
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахметов Нургали
Отец ребёнка: Рахметов Рахмет
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулкиза
Отец ребёнка: Рахметов Рахмет
Смерть
Неизвестно