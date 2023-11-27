(Бейсембаева) Орынбасар
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1922
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Караулов Бейсембай
Мать: Караулова Шаруан
Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1946
Сын: Рахметов Сабыржан
Отец ребёнка: Рахметов Ибрай
Рождение ребёнка
?.08.1949
Дочь: Тулегенова Алтын
Отец ребёнка: Рахметов Ибрай
Рождение ребёнка
25.05.1952
Дочь: Куспанова Гаухар
Отец ребёнка: Рахметов Ибрай
Рождение ребёнка
17.09.1957
Сын: Рахметов Кайырбек
Отец ребёнка: Рахметов Ибрай
Рождение ребёнка
11.04.1960
Дочь: Капиза
Отец ребёнка: Рахметов Ибрай
Рождение ребёнка
17.11.1962
Дочь: Бибагайша
Отец ребёнка: Рахметов Ибрай
Рождение ребёнка
31.03.1966
Дочь: Куляш
Отец ребёнка: Рахметов Ибрай
Смерть
1989