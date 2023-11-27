(Бейсембаева) Орынбасар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бейсембаева) Орынбасар

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1922

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Караулов Бейсембай

Мать: Караулова Шаруан

Казахстан
Рождение ребёнка
08.07.1946

Сын: Рахметов Сабыржан

Отец ребёнка: Рахметов Ибрай

Рождение ребёнка
?.08.1949

Дочь: Тулегенова Алтын

Отец ребёнка: Рахметов Ибрай

Рождение ребёнка
25.05.1952

Дочь: Куспанова Гаухар

Отец ребёнка: Рахметов Ибрай

Рождение ребёнка
17.09.1957

Сын: Рахметов Кайырбек

Отец ребёнка: Рахметов Ибрай

Рождение ребёнка
11.04.1960

Дочь: Капиза

Отец ребёнка: Рахметов Ибрай

Рождение ребёнка
17.11.1962

Дочь: Бибагайша

Отец ребёнка: Рахметов Ибрай

Рождение ребёнка
31.03.1966

Дочь: Куляш

Отец ребёнка: Рахметов Ибрай

Смерть
1989
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