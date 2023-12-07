Курбатов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатов Михаил Григорьевич

Курбатов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Курбатов Григорий Васильевич

Мать: Курбатова Екатерина Корниловна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Курбатов Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Курбатов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Домна Михайловна

Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Курбатов Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close