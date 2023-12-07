Курбатов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1841
Сын: Курбатов Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Курбатов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Домна Михайловна
Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Курбатов Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Курбатова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно