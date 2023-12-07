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Курбатов Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Курбатов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Курбатов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Курбатова Екатерина Корниловна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Курбатов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Курбатова Екатерина Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Екатерина Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1854
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