Курбатов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Курбатов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Курбатов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Курбатова Екатерина Корниловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Курбатов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Курбатова Екатерина Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1854