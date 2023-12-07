Курбатов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Курбатов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Курбатов Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Курбатов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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