Курбатов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Курбатов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Курбатов Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Курбатов Павлин Степанович
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Курбатов Василий Степанович
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Курбатова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно