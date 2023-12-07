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Курбатов Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Курбатов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Курбатов Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Курбатов Павлин Степанович

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Курбатов Василий Степанович

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Курбатова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно

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