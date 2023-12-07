Курбатов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Курбатов Степан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Курбатова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1854

Сын: Курбатов Петр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1857

Сын: Курбатов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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