Курбатов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Курбатов Степан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Курбатова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1857
Сын: Курбатов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно