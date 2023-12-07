Курбатова Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Курбатов Павлин Степанович
Отец ребёнка: Курбатов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Курбатов Василий Степанович
Отец ребёнка: Курбатов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Курбатова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Курбатов Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно