Курбатова Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Курбатов Павлин Степанович

Отец ребёнка: Курбатов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Курбатов Василий Степанович

Отец ребёнка: Курбатов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Курбатова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Курбатов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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