Курбатов Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти29.09.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Курбатов Василий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Курбатов Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.09.1841