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Курбатов Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

29.09.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Курбатов Василий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Курбатов Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.09.1841

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