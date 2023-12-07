Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна

Место рождения

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Курбатов Константин Васильевич

Мать: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иванi Иванович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.11.1861

Сын: Исаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1864

Сын: Исаков Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Исаков Максим Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович

Смерть
Неизвестно

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