Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Курбатов Константин Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.11.1861
Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1864
Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1868
Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович
Смерть
Неизвестно