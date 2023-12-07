Исаков Иванi Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Исаков Иван Захарович
Мать: Исакова Марфа? Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.11.1861
Мать ребёнка: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна
Рождение ребёнка
13.10.1864
Мать ребёнка: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна
Рождение ребёнка
19.01.1868
Мать ребёнка: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Исакова) Трифена Ивановна
Мать ребёнка: Исакова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Исакова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Исакова Елизавета Григорьевна
Смерть
Неизвестно