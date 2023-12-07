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Исаков Иванi Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Исаков Иван Захарович

Мать: Исакова Марфа? Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Елизавета Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.11.1861

Сын: Исаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
13.10.1864

Сын: Исаков Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Исаков Максим Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Курбатова) Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Исакова) Трифена Ивановна

Мать ребёнка: Исакова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Исаков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Исакова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Исаков Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Исакова Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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