Исакова Марфа? Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Марфа? Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Исаков Иванi Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
07.10.1841

Дочь: (Исакова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Смерть
Неизвестно

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