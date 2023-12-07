Исакова Марфа? Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
07.10.1841
Дочь: (Исакова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Смерть
Неизвестно