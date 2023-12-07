Исаков Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Исаков Иванi Иванович

Мать: Исакова Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова (Анна) Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: (Исакова) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Исакова (Анна) Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: (Исакова) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Исакова (Анна) Михайловна

Смерть
Неизвестно

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