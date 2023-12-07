Исаков Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: (Исакова) Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Исакова (Анна) Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: (Исакова) Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Исакова (Анна) Михайловна
Смерть
Неизвестно