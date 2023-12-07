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Исакова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иванi Иванович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Исакова) Трифена Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Исаков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Исаков Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иванi Иванович

Смерть
Неизвестно

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