Исакова (Анна) Михайловна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: (Исакова) Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Исаков Георгий Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: (Исакова) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Исаков Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно