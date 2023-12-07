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Исакова (Анна) Михайловна

Место рождения

Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: (Исакова) Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Исаков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: (Исакова) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Исаков Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно

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