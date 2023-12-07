Курбатова Екатерина Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Курбатов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Курбатов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Курбатов Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно