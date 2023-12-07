Курбатова Екатерина Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Екатерина Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Курбатов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Курбатов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Курбатов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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