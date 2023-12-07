Курбатова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Михаил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Курбатов Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Курбатов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Курбатова) Домна Михайловна

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Курбатов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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