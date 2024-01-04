Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1732
Рождение ребёнка
1733
Сын: Лукьянов Исай Никифорович
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Лукьянов Евдоким Никифорович
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Лукьянов Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович
Упоминание
1750
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович
Упоминание
13.02.1763
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно