Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Место рождения

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Пружинки, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1732

Муж: Лукьянов Никифор Лукьянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Лукьянов Исай Никифорович

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Лукьянов Евдоким Никифорович

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Лукьянов Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1750
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Лукьянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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