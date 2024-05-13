Лукьянов Никифор Лукьянович 1710 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Никифор Лукьянович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1710

Дата смерти

06.03.1766

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Мать: Лукьянова (Коняева) Анна Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1732

Жена: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Лукьянов Исай Никифорович

Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Лукьянов Евдоким Никифорович

Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Лукьянов Никифор Никифорович

Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Лукьянова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
06.03.1766
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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