Лукьянов Никифор Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти06.03.1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1732
Рождение ребёнка
1733
Сын: Лукьянов Исай Никифорович
Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Лукьянов Евдоким Никифорович
Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Лукьянов Никифор Никифорович
Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Лукьянова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна
Смерть
06.03.1766