Лукьянов Евдоким Никифорович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
1754
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Лукьянова) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Лукьянова) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лукьянов Яков Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно