Лукьянов Евдоким Никифорович 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Евдоким Никифорович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Лукьянов Никифор Лукьянович

Мать: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Настасья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1754
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Лукьянова) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Лукьянова) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лукьянов Яков Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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