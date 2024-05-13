Лукьянов Никифор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Лукьянова) Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Лукьянова) Домна Никифоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Лукьянова) Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лукьянов Наум Никифорович
Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лукьянов Артемий Никифорович
Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна
Смерть
1801