Лукьянов Никифор Никифорович 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Никифор Никифорович

Лукьянов Никифор Никифорович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Лукьянов Никифор Лукьянович

Мать: Лукьянова (Сидорова) Ульяна Захаровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Ирина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Лукьянова) Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Лукьянова) Домна Никифоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Лукьянова) Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лукьянов Наум Никифорович

Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лукьянов Артемий Никифорович

Мать ребёнка: Лукьянова Ирина Алексеевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1801
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.