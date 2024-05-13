Лукьянова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Лукьянова) Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Лукьянова) Домна Никифоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Лукьянова) Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лукьянов Наум Никифорович
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лукьянов Артемий Никифорович
Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович
Смерть
Неизвестно