Лукьянова Ирина Алексеевна 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Никифор Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Лукьянова) Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Лукьянова) Домна Никифоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Лукьянова) Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лукьянов Наум Никифорович

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лукьянов Артемий Никифорович

Отец ребёнка: Лукьянов Никифор Никифорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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