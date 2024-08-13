Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Берестнев Михаил Климентьевич

Мать: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шейнов Герасим Тихонович

Отец ребёнка: Шейнов Тихон

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шейнов Афанасий Тихонович

Отец ребёнка: Шейнов Тихон

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Шейнова) Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Шейнов Тихон

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Шейнова) Ефросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Шейнов Тихон

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