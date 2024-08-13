Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шейнов Тихон
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шейнов Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Шейнов Тихон
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Шейнова) Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Шейнов Тихон
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Шейнова) Ефросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Шейнов Тихон