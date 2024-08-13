Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Берестнев Кондрат Михайлович
Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Берестнев Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Берестнев Петр Михайлович
Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Сарафанова (Берестнева) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Берестнев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич
Смерть
1785