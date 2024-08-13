Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берестнев ... Михайлович

Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Берестнев Кондрат Михайлович

Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Берестнев Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Берестнев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Сарафанова (Берестнева) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Берестнев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Берестнев Михаил Климентьевич

Смерть
1785

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