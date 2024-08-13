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Берестнев Михаил Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Берестнев Климентий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берестнев ... Михайлович

Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742

Сын: Берестнев Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Берестнев Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Берестнев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Сарафанова (Берестнева) Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Берестнев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна

Смерть
1786

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