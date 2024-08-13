Берестнев Михаил Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Берестнев Климентий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Берестнев Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Берестнев Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Берестнев Петр Михайлович
Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна
Рождение ребёнка
1761
Рождение ребёнка
1766
Сын: Берестнев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Берестнева (Берестнева) Акилина Логгиновна
Смерть
1786