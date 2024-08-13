Шейнов Афанасий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Шейнова) Устинья Афанасьевна
Мать ребёнка: Шейнова (Шейнова) Анна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Шейнова) Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Шейнова (Шейнова) Анна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шейнов Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: Шейнова (Шейнова) Анна
Смерть
1833