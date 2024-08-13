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Шейнов Афанасий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шейнов Тихон

Мать: Шейнова (Берестнева) Фекла Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Шейнова) Устинья Афанасьевна

Мать ребёнка: Шейнова (Шейнова) Анна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Шейнова) Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Шейнова (Шейнова) Анна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шейнов Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: Шейнова (Шейнова) Анна

Смерть
1833

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