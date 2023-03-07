Бабин Антон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Бабин Григорий Иванов
Мать: Бабина Ефимья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Астраханцова Федосья Антонова
Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Бабин Никита Антонов
Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бабин Мартын Антонов
Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бабин Маркел Антонов
Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795