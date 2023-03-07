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Бабин Антон Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Бабин Григорий Иванов

Мать: Бабина Ефимья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Бабин Остафей Антонов

Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Астраханцова Федосья Антонова

Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Бабин Никита Антонов

Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бабин Мартын Антонов

Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бабин Маркел Антонов

Мать ребёнка: Бабина Марина Константинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Марина Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795