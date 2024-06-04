Астраханцова (Бабина) Федосья Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Бабин Антон Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Астраханцева) Настасья Трефилова
Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Астраханцов Денис Трефилов
Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Астраханцов Иван Трефилов
Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Астраханцева) Евдокия Трефилова
Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Астраханцов Зиновий Трефилов
Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов
Рождение ребёнка
25.02.1797
Сын: Астраханцов Тимофей Трефилов
Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Астраханцов Гаврила Трефилов
Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов
Смерть
После 1795