Астраханцова (Бабина) Федосья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова (Бабина) Федосья Антонова

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Бабин Антон Григорьев

Мать: Бабина Марина Константинова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Трефил Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Астраханцева) Настасья Трефилова

Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Астраханцов Денис Трефилов

Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Астраханцов Иван Трефилов

Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Астраханцева) Евдокия Трефилова

Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Астраханцов Зиновий Трефилов

Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1797

Сын: Астраханцов Тимофей Трефилов

Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Астраханцов Гаврила Трефилов

Отец ребёнка: Астраханцов Трефил Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795

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