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Бабина Марина Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

22.10.1787 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Бабин Остафей Антонов

Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Астраханцова Федосья Антонова

Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Бабин Никита Антонов

Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бабин Мартын Антонов

Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бабин Маркел Антонов

Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Антон Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.10.1787 ст.
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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