Бабина Марина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти22.10.1787 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Астраханцова Федосья Антонова
Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Бабин Никита Антонов
Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бабин Мартын Антонов
Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бабин Маркел Антонов
Отец ребёнка: Бабин Антон Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1787 ст.