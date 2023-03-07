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Бабин Григорий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Бабин Иван Обросимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Бабин Емельян Григорьев

Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Бабин Ипат Григорьев

Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бабин Антон Григорьев

Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бабин Яков Григорьев

Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Ефимья Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1757
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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