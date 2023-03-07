Бабин Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Бабин Иван Обросимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Бабин Ипат Григорьев
Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев
Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Бабин Яков Григорьев
Мать ребёнка: Бабина Ефимья Осипова
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Ефимья Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1757
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область