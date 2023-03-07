Бабина Ефимья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Бабин Ипат Григорьев
Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев
Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Бабин Яков Григорьев
Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов
поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1750