Бабина Ефимья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Ефимья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Бабин Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Бабин Ипат Григорьев

Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Бабин Антон Григорьев

Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Бабин Авксентий (Оксен) Григорьев

Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бабин Яков Григорьев

Отец ребёнка: Бабин Григорий Иванов

поч. Елово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Григорий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1750
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