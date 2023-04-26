Сюндюков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

1959 г.р.
1960 г.р.
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Сюндюков Максим

Мать: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Сюндюков Николай

Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Гусарова Анна

Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Сюндюков Владимир

Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Нина) Федоровна

Смерть
2020