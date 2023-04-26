Сюндюков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Сюндюков Максим
Мать: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Сюндюков Николай
Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Гусарова Анна
Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Сюндюков Владимир
Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна (Нина) Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Нина) Федоровна
Смерть
2020