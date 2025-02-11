Сюндюков Максим
мужской, родился 1905
умер ?.10.1942
Мать(Потапова) Анна Егоровна1870 г.р.
ОтецСюндюков Никита Прохоров30.03.1871 г.р.
Супруги
Анастасия Родионовна1905 г.р.
Дети
Ботова (Сюндюкова) Прасковья1927 г.р.
Сюндюков Иван1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сюндюков Никита Прохоров
Мать: (Потапова) Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ботова (Сюндюкова) Прасковья
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Сын: Сюндюков Иван
Мать ребёнка: Анастасия Родионовна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Военная служба
15.09.1941
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
?.10.1942