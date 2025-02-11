Сюндюков Максим 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Максим

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1905

умер ?.10.1942

Мать
(Потапова) Анна Егоровна1870 г.р.
Отец
Сюндюков Никита Прохоров30.03.1871 г.р.
Супруги
Анастасия Родионовна1905 г.р.
Дети
Ботова (Сюндюкова) Прасковья1927 г.р.
Сюндюков Иван1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сюндюков Никита Прохоров

Мать: (Потапова) Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ботова (Сюндюкова) Прасковья

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Сюндюков Иван

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Родионовна

Военная служба
15.09.1941
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
?.10.1942

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