Анастасия Родионовна
женский, родилась 1905
умерла Неизвестно
Супруги
Сюндюков Максим1905 г.р.
Дети
Ботова (Сюндюкова) Прасковья1927 г.р.
Сюндюков Иван1934 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Максим
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ботова (Сюндюкова) Прасковья
Отец ребёнка: Сюндюков Максим
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Сын: Сюндюков Иван
Отец ребёнка: Сюндюков Максим
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Смерть
Неизвестно