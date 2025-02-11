Анастасия Родионовна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Родионовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1905

умерла Неизвестно

Супруги
Сюндюков Максим1905 г.р.
Дети
Ботова (Сюндюкова) Прасковья1927 г.р.
Сюндюков Иван1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Максим

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ботова (Сюндюкова) Прасковья

Отец ребёнка: Сюндюков Максим

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Максим

Рождение ребёнка
1934

Сын: Сюндюков Иван

Отец ребёнка: Сюндюков Максим

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Максим

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Максим

Смерть
Неизвестно

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