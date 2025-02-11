Анна (Нина) Федоровна
женский, родилась 1933
умерла 2001
Супруги
Сюндюков Иван1934 г.р.
Дети
Сюндюков Николай1959 г.р.
Гусарова (Сюндюков) Анна1960 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1959
Сын: Сюндюков Николай
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Гусарова (Сюндюков) Анна
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1963
Сын: Сюндюков Владимир
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Смерть
2001