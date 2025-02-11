Анна (Нина) Федоровна 1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна (Нина) Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1933

умерла 2001

Супруги
Сюндюков Иван1934 г.р.
Дети
Сюндюков Николай1959 г.р.
Гусарова (Сюндюков) Анна1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1959

Сын: Сюндюков Николай

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Гусарова (Сюндюков) Анна

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1963

Сын: Сюндюков Владимир

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Смерть
2001

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