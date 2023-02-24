Сюндюков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Сюндюков Иван

Мать: Анна (Нина) Федоровна

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
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