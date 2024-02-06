Яценко (Кармелюк) Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1988
Рождение ребёнка
24.07.2008
Отец ребёнка: Яценко Евгений Олегович
Рождение ребёнка
19.03.2012
Дочь: Яценко Кира Евгеньевна
Отец ребёнка: Яценко Евгений Олегович
Рождение ребёнка
07.11.2016
Дочь: Яценко Злата Евгеньевна
Отец ребёнка: Яценко Евгений Олегович
Бракосочетание
Неизвестно