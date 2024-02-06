Яценко (Кармелюк) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Кармелюк) Марина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1988

Отец: Кармелюк Александр Викторович

Мать: Кармелюк Ольга Александровна

Рождение ребёнка
24.07.2008

Сын: Яценко Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Яценко Евгений Олегович

Рождение ребёнка
19.03.2012

Дочь: Яценко Кира Евгеньевна

Отец ребёнка: Яценко Евгений Олегович

Рождение ребёнка
07.11.2016

Дочь: Яценко Злата Евгеньевна

Отец ребёнка: Яценко Евгений Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Евгений Олегович

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