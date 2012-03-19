Яценко Кира Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Кира Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2012

Отец: Яценко Евгений Олегович

Мать: Яценко Марина Александровна

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