Кармелюк Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармелюк Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1963

Отец: Кармелюк Виктор Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1987

Дочь: Балашова Анна Александровна

Мать ребёнка: Кармелюк Ольга Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1988

Дочь: Яценко Марина Александровна

Мать ребёнка: Кармелюк Ольга Александровна

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