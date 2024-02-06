Кармелюк Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1963
Отец: Кармелюк Виктор Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1987
Дочь: Балашова Анна Александровна
Мать ребёнка: Кармелюк Ольга Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1988
Дочь: Яценко Марина Александровна
Мать ребёнка: Кармелюк Ольга Александровна