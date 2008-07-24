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Яценко Андрей Евгеньевич
Яценко Андрей Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.2008
Пол
Мужской
Отец
Яценко Евгений Олегович
1984 г.р.
Мать
Яценко (Кармелюк) Марина Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2008
Отец:
Яценко Евгений Олегович
Мать:
Яценко Марина Александровна
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