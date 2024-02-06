Яценко Евгений Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯценко Евгений Олегович

Яценко Евгений Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1984

Отец: Яценко Олег Андреевич

Мать: Семенюта Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
24.07.2008

Сын: Яценко Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Яценко Марина Александровна

Рождение ребёнка
19.03.2012

Дочь: Яценко Кира Евгеньевна

Мать ребёнка: Яценко Марина Александровна

Рождение ребёнка
07.11.2016

Дочь: Яценко Злата Евгеньевна

Мать ребёнка: Яценко Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яценко Марина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close