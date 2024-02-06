Яценко Евгений Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1984
Отец: Яценко Олег Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.2008
Мать ребёнка: Яценко Марина Александровна
Рождение ребёнка
19.03.2012
Дочь: Яценко Кира Евгеньевна
Мать ребёнка: Яценко Марина Александровна
Рождение ребёнка
07.11.2016
Дочь: Яценко Злата Евгеньевна
Мать ребёнка: Яценко Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно