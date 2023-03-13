Анцыферовъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Анцыферовъ Леонтий
Рождение ребёнка
1712
Сын: Анцыферовъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Анцыферовъ Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Анцыферовъ Борисъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Анцыферовъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749