Анцыферовъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферовъ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Анцыферовъ Леонтий

Мать: Анцыферова Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1712

Сын: Анцыферовъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Анцыферовъ Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Анцыферовъ Борисъ

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Анцыферовъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область