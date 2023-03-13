Анцыферовъ Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Анцыферовъ Алексей
Мать ребёнка: Анцыферова Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Анцыферова Лукерья Васильева
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно