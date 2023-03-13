Анцыферовъ Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферовъ Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1660 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Анцыферовъ Алексей

Мать ребёнка: Анцыферова Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Анцыферова Лукерья Васильева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Лукерья Васильева

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