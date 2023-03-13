Анцыферова Лукерья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Анцыферовъ Алексей
Отец ребёнка: Анцыферовъ Леонтий
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Анцыферовъ Леонтий
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Леонтий