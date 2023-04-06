Анцыферовъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнцыферовъ Степанъ

Анцыферовъ Степанъ

avatar

Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Анцыферовъ Алексей

Мать: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Анцыферовъ Иванъ

Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Анцыферовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Анцыферовъ Семенъ

Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Анцыферовъ Борисъ

Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Анцыферовъ Афонасий

Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Авдотья Григорьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close