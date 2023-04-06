Анцыферовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Анцыферовъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Анцыферовъ Иванъ
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Анцыферовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Анцыферовъ Семенъ
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Анцыферовъ Борисъ
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Анцыферовъ Афонасий
Мать ребёнка: Анцыферова Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно