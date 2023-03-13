Анцыферова Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова Авдотья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Анцыферовъ Иванъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Анцыферовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Анцыферовъ Семенъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Анцыферовъ Борисъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Анцыферовъ Афонасий

Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферовъ Степанъ

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