Анцыферова Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Анцыферовъ Иванъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Анцыферовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Анцыферовъ Семенъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Анцыферовъ Борисъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Анцыферовъ Афонасий
Отец ребёнка: Анцыферовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Степанъ